Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Soirée "chantons tous en choeur" à La Bastide l'Evêque

Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala vendredi 10 octobre 2025.

Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Venez chanter avec la chorale De Si De La !
Entrée gratuite, collation offerte.
  .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie   acp.labastide@gmail.com

English :

Come and sing along with the De Si De La choir!
Free admission, snacks provided.

German :

Singen Sie mit dem Chor De Si De La!
Freier Eintritt, kostenloser Imbiss.

Italiano :

Venite a cantare con il coro De Si De La!
Ingresso libero, merenda inclusa.

Espanol :

¡Ven a cantar con el coro De Si De La!
Entrada gratuita, merienda incluida.

L’événement Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)