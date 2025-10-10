Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala vendredi 10 octobre 2025.
Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Venez chanter avec la chorale De Si De La !
Entrée gratuite, collation offerte.
.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie acp.labastide@gmail.com
English :
Come and sing along with the De Si De La choir!
Free admission, snacks provided.
German :
Singen Sie mit dem Chor De Si De La!
Freier Eintritt, kostenloser Imbiss.
Italiano :
Venite a cantare con il coro De Si De La!
Ingresso libero, merenda inclusa.
Espanol :
¡Ven a cantar con el coro De Si De La!
Entrada gratuita, merienda incluida.
L’événement Soirée « chantons tous en choeur » à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-09-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)