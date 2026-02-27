Soirée Choucroute au profit du Téléthon

Pesmes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La Captivante vous invite à un repas choucroute au profit du Téléthon. .

Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aappma.lacaptivante@gmail.com

English : Soirée Choucroute au profit du Téléthon

