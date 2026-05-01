Soirée choucroute Liginiac
Soirée choucroute Liginiac samedi 16 mai 2026.
Liginiac
Soirée choucroute
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’association Les Compagnons de la Bonne humeur vous invite à la soirée choucroute, soirée animée par l’orchestre Loup Parça.
Au menu kir cassis, flammekueche, choucroute garnie, tarte aux mirabelles.
Sur réservations 06 32 10 13 19 .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 13 19
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English : Soirée choucroute
L’événement Soirée choucroute Liginiac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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