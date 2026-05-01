Liginiac

Soirée choucroute

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

L’association Les Compagnons de la Bonne humeur vous invite à la soirée choucroute, soirée animée par l’orchestre Loup Parça.

Au menu kir cassis, flammekueche, choucroute garnie, tarte aux mirabelles.

Sur réservations 06 32 10 13 19 .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 13 19

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English : Soirée choucroute

L’événement Soirée choucroute Liginiac a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze