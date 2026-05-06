Spectacle Figaro divorce Salle des fêtes Liginiac

Liginiac

Spectacle Figaro divorce

Salle des fêtes 8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

FIGARO DIVORCE de Ödön von Horvath

Figaro divorce est la suite du Mariage de Figaro de Beaumarchais, écrite en 1936. La pièce imagine le départ précipité de Figaro, Suzanne, le comte et la comtesse Almaviva, obligés de quitter leur pays suite à une révolution qui vient de retourner l’ordre établi celui d’une élite noble qui possède tout et refuse la justice sociale.

La composition originale de Joaquim Pavy, inspirée de chansons cultes des années 80 encore présentes dans nos fêtes (I Will Survive, Sweet Dreams, Smalltown Boy…) accompagne les interprètes dans un spectacle aussi drôle que tragique, qui raconte avec ironie le monde dans lequel nous sommes.

Sur réservation ou billetterie sur place

Restauration légère et bar mobile sur place .

Salle des fêtes 8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Spectacle Figaro divorce

L’événement Spectacle Figaro divorce Liginiac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze