Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac

Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac

Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac samedi 8 août 2026.

Adresse : 5 Le Maury

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liginiac

Un jardin au naturel pour la biodiversité

5 Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez découvrir avec nous la richesse d’un potager au naturel. Pollinisateurs, faunes du sol et autres auxiliaires du jardin, initiez vous à des méthodes pour préserver cette biodiversité utile qui vous permettra d’assurer de belles récoltes années après années. Depuis les méthodes de travail au jardin, le compostage et l’enrichissement du sol ou encore la gestion de l’eau, tous ces petits gestes qui permettent de concilier rendement et préservation dans un jardin potager naturel et résilient.

Animation gratuite adaptée aux petits comme aux grands alors venez nombreux !   .

5 Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79  t.ruiz@cpiecorreze.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jardin au naturel pour la biodiversité

L’événement Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Liginiac (Corrèze)