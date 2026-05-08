Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac
Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac samedi 8 août 2026.
Liginiac
Un jardin au naturel pour la biodiversité
5 Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir avec nous la richesse d’un potager au naturel. Pollinisateurs, faunes du sol et autres auxiliaires du jardin, initiez vous à des méthodes pour préserver cette biodiversité utile qui vous permettra d’assurer de belles récoltes années après années. Depuis les méthodes de travail au jardin, le compostage et l’enrichissement du sol ou encore la gestion de l’eau, tous ces petits gestes qui permettent de concilier rendement et préservation dans un jardin potager naturel et résilient.
Animation gratuite adaptée aux petits comme aux grands alors venez nombreux ! .
5 Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com
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English : Un jardin au naturel pour la biodiversité
L’événement Un jardin au naturel pour la biodiversité Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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