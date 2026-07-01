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Soirée cinéma au clair de lune Cancon

vendredi 31 juillet 2026 · Cancon

Soirée cinéma au clair de lune Cancon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Lac de Cancon
Ville
47290 Cancon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Cancon

Soirée cinéma au clair de lune

Lac de Cancon Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Festival de cinéma en plein air organisé en partenariat avec les cinémas du réseau Ecrans 47.
Retrouvez la magie du cinéma au grand air avec des films familiaux projetés sur grand écran dans des sites remarquables du Lot et Garonne.

Début de la projection à la tombée de la nuit.
Repli sous la halle de Cancon en cas de mauvais temps

Programmation en cours, restez connectés !   .

Lac de Cancon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée cinéma au clair de lune

L’événement Soirée cinéma au clair de lune Cancon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Bastides

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