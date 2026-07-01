Soirée cinéma au clair de lune Cancon
vendredi 31 juillet 2026 · Cancon
Informations pratiques
Cancon
Soirée cinéma au clair de lune
Lac de Cancon Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Festival de cinéma en plein air organisé en partenariat avec les cinémas du réseau Ecrans 47.
Retrouvez la magie du cinéma au grand air avec des films familiaux projetés sur grand écran dans des sites remarquables du Lot et Garonne.
Début de la projection à la tombée de la nuit.
Repli sous la halle de Cancon en cas de mauvais temps
Programmation en cours, restez connectés ! .
Lac de Cancon Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée cinéma au clair de lune
L’événement Soirée cinéma au clair de lune Cancon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Bastides
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