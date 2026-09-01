Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès
vendredi 25 septembre 2026 · Place Jasmin · Castillonnès
Informations pratiques
Castillonnès
Soirée Cinéma d’Ailleurs
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
Cotton Queen (2026 1h33 VO Arabe).
Salvation (2026 1h52 VO Turque Interdit au moins de 12 ans).
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.
Buffet offert entre les deux films.
Soirée autour de 2 films en versions étrangères
Cotton Queen (2026 1h33 VO Arabe).
Salvation (2026 1h52 VO Turque Interdit au moins de 12 ans).
1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.
Buffet offert entre les deux films. .
Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14
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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs
An evening featuring two films in their original foreign-language versions:
Cotton Queen (2026 1h33 Original Arabic version).
Salvation (2026 1h52 Turkish original version Rated R).
First film at 6:30 p.m. and second film at 9:00 p.m.
Complimentary buffet between the two films.
L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
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