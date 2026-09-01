Soirée Cinéma d’Ailleurs Place Jasmin Castillonnès

Informations pratiques

Castillonnès

Soirée Cinéma d’Ailleurs

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Soirée autour de 2 films en versions étrangères

Cotton Queen (2026 1h33 VO Arabe).

Salvation (2026 1h52 VO Turque Interdit au moins de 12 ans).

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films.

Soirée autour de 2 films en versions étrangères

Cotton Queen (2026 1h33 VO Arabe).

Salvation (2026 1h52 VO Turque Interdit au moins de 12 ans).

1er film à 18h30 et 2ème film à 21h.

Buffet offert entre les deux films. .

Place Jasmin Ciné 4 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 92 14

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English : Soirée Cinéma d’Ailleurs

An evening featuring two films in their original foreign-language versions:

Cotton Queen (2026 1h33 Original Arabic version).

Salvation (2026 1h52 Turkish original version Rated R).

First film at 6:30 p.m. and second film at 9:00 p.m.

Complimentary buffet between the two films.

L’événement Soirée Cinéma d’Ailleurs Castillonnès a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides