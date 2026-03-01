soirée cinéma projection pièce de théatre ma ville à l’heure nazie et film 7 jours en juin Orbey

soirée cinéma projection pièce de théatre ma ville à l’heure nazie et film 7 jours en juin

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

2026-03-14

Une soirée sur le thème de la 2eme guerre mondiale avec la projection d’une pièce de théâtre, puis d’un film. Petite restauration possible entre les deux.

Une soirée, deux rendez vous historiques !



Le Cercle vous propose une immersion au cœur de l’histoire locale et mondiale.



A 17h00 Ma ville à l’heure nazie Pièce de théâtre d’après l’œuvre de Marie-Joseph Bopp. (Entrée avec chapeau).

Vendredi 14 juin1940, à la veille de l’entrée des troupes allemandes en Alsace, Marie-Joseph Bopp ne trouve pas le sommeil et sent l’ orage arriver. Seul dans sa chambre, il se fixe alors l’objectif de rétablir la vérité historique en commençant la rédaction d’un journal de guerre.

Pendant plus de cinq années, Marie-Joseph Bopp, professeur au lycée Bartholdi de Colmar, note dans son journal tout ce qui lui parvient, de près ou de loin, les informations de première main comme les rumeurs les plus farfelues, les faits comme les représentations, l’essentiel comme le futile, livrant ainsi un précieux témoignage sur l’état et l’évolution de l’opinion publique colmarienne au cours de la guerre.

Plus de 80 ans après les faits, Nicolas Schreiner reprend fidèlement le texte de Marie-Joseph Bopp pour en livrer une adaptation théâtrale accessible à tous en dépeignant une Alsace à la fois victime, complice malgré elle et rebelle.

A 20h30 7 Jours en Juin Projection cinéma au tarif habituel.



Le 6 juin 1944 les parachutistes américains sont largués en Normandie. Face aux conditions déplorables beaucoup d’entre eux vont atterrir à des dizaines de kilomètres de leur drop zone initiale. Ce sera le cas pour plusieurs soldats de la 82 ème aéroportée se retrouvant aux abords du petit village de Graignes, à 30 kilomètres de Carentan. Aidés par la population locale les parachutistes vont décider d’y établir une position de défense qui sera bientôt assiégée par une division SS. Malgré la bravoure de ces soldats et le courage de certains habitants, prêts à tout pour aider les Américains, la situation va vite s’avérer désespérée et Graignes restera dans les mémoires comme le théâtre de massacres perpétrés par les nazis et comme le petit Fort Alamo Normand dans celle des combattants américains.





Entre les deux séances, profitez d’une formule à 5€ Knack dans son pain + chips + verre de jus de pomme. (sur réservation)



Réservation obligatoire par SMS au 07.71.25.19.62.

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

English :

An evening on the theme of the 2nd World War, with the screening of a play, followed by a film. Light refreshments available in between.

