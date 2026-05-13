“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin

Combovin

“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit

Stade Route des Durons Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le spectacle “Petra” par la cie La Folle Allure nous offrira un moment suspendu entre acrobaties aériennes sur corde lisse et performances vocales et musicales.

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Stade Route des Durons Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com

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English :

The Petra? show by La Folle Allure offers a suspended moment between aerial acrobatics on a corde lisse and vocal and musical performances.

L’événement “Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme