“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin
“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin vendredi 5 juin 2026.
Combovin
“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit
Stade Route des Durons Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le spectacle “Petra” par la cie La Folle Allure nous offrira un moment suspendu entre acrobaties aériennes sur corde lisse et performances vocales et musicales.
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Stade Route des Durons Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com
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English :
The Petra? show by La Folle Allure offers a suspended moment between aerial acrobatics on a corde lisse and vocal and musical performances.
L’événement “Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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