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“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin

“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Route des Durons

Ville : 26120 Combovin

Département : Drôme

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Combovin

“Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit

Stade Route des Durons Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Le spectacle “Petra” par la cie La Folle Allure nous offrira un moment suspendu entre acrobaties aériennes sur corde lisse et performances vocales et musicales.
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Stade Route des Durons Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   casamatta.contact@gmail.com

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English :

The Petra? show by La Folle Allure offers a suspended moment between aerial acrobatics on a corde lisse and vocal and musical performances.

L’événement “Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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