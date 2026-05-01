Soirée Théâtre Entre Deux Rives Chemin de la Chapelle Combovin

Combovin

Soirée Théâtre Entre Deux Rives

Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Embarquez pour une traversée sensible et inspirante entre théâtre, chant et récit d’aventure au fil de l’Atlantique.

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Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr

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English :

Embark on a sensitive and inspiring voyage of theater, song and adventure along the Atlantic.

L’événement Soirée Théâtre Entre Deux Rives Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme