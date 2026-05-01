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Soirée Théâtre Entre Deux Rives Chemin de la Chapelle Combovin

Soirée Théâtre Entre Deux Rives Chemin de la Chapelle Combovin vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Chemin de la Chapelle

Adresse : Aire de loisirs au bord de la Véore

Ville : 26120 Combovin

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Combovin

Soirée Théâtre Entre Deux Rives

Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Embarquez pour une traversée sensible et inspirante entre théâtre, chant et récit d’aventure au fil de l’Atlantique.
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Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00  info@mairie-valence.fr

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English :

Embark on a sensitive and inspiring voyage of theater, song and adventure along the Atlantic.

L’événement Soirée Théâtre Entre Deux Rives Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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