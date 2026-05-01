Soirée Théâtre Entre Deux Rives Chemin de la Chapelle Combovin
Soirée Théâtre Entre Deux Rives Chemin de la Chapelle Combovin vendredi 22 mai 2026.
Combovin
Soirée Théâtre Entre Deux Rives
Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Embarquez pour une traversée sensible et inspirante entre théâtre, chant et récit d’aventure au fil de l’Atlantique.
.
Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a sensitive and inspiring voyage of theater, song and adventure along the Atlantic.
L’événement Soirée Théâtre Entre Deux Rives Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Combovin (Drôme)
- “Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Chemin de la Chapelle Combovin 22 mai 2026
- Course de caisses à savon Combovin 24 mai 2026
- “Soirée cirque !” Vendredi ça vous dit Stade Combovin 5 juin 2026
- Atelier Faire son pain au levain Combovin 13 juin 2026
- Visite guidée Le village de Combovin Eglise Saint-Martin Combovin 9 août 2026