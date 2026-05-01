“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Chemin de la Chapelle Combovin
“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Chemin de la Chapelle Combovin vendredi 22 mai 2026.
Combovin
“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit
Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le spectacle “Entre deux rives” par la cie Infusion nous fera traverser l’Atlantique en voilier et nous montrera que l’aventure c’est aussi pour les filles !
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Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes casamatta.contact@gmail.com
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English :
The show ?Entre deux rives? by the Infusion company will take us across the Atlantic on a sailboat and show us that adventure is for girls too!
L’événement “Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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