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“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Chemin de la Chapelle Combovin

“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Chemin de la Chapelle Combovin vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Chemin de la Chapelle

Adresse : Aire de loisirs au bord de la Véore

Ville : 26120 Combovin

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Combovin

“Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit

Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Le spectacle “Entre deux rives” par la cie Infusion nous fera traverser l’Atlantique en voilier et nous montrera que l’aventure c’est aussi pour les filles !
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Chemin de la Chapelle Aire de loisirs au bord de la Véore Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   casamatta.contact@gmail.com

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English :

The show ?Entre deux rives? by the Infusion company will take us across the Atlantic on a sailboat and show us that adventure is for girls too!

L’événement “Soirée théâtre” Vendredi ça vous dit Combovin a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

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