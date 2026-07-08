Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue
samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Soirée cochon grillé Villefranche XIII
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Villefranche XIII vous donne rendez-vous le 15 août sur la place Notre Dame pour la soirée cochon grillé !
Programme à venir .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Villefranche XIII invites you to join us on August 15 at Place Notre Dame for the roast pig evening!
L’événement Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- La Caravane du Sport Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue 15 juillet 2026
- Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue 16 juillet 2026
- Opéra Bastide L’opéra boeuf Villefranche-de-Rouergue 17 juillet 2026
- Mammobile dépistage du cancer du sein Villefranche-de-Rouergue 21 juillet 2026