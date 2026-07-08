Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Soirée cochon grillé Villefranche XIII

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Villefranche XIII vous donne rendez-vous le 15 août sur la place Notre Dame pour la soirée cochon grillé !

Programme à venir .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Villefranche XIII invites you to join us on August 15 at Place Notre Dame for the roast pig evening!

L’événement Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)