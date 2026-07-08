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Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue

samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Soirée cochon grillé Villefranche XIII

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Villefranche XIII vous donne rendez-vous le 15 août sur la place Notre Dame pour la soirée cochon grillé !
Programme à venir   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Villefranche XIII invites you to join us on August 15 at Place Notre Dame for the roast pig evening!

L’événement Soirée cochon grillé Villefranche XIII Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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