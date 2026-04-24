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SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet samedi 7 novembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bleymard

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Tarif : Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Venez nombreux samedi 7 novembre à la salle des fêtes du Bleymard dès 19h pour la soirée cochon animée par Le Duo.
Détails à venir

Informations & Inscriptions au 06 64 26 10 48
Soirée proposée par le Foyer Rural du Bleymard.
Venez nombreux samedi 7 novembre à la salle des fêtes du Bleymard dès 19h pour la soirée cochon animée par Le Duo.
Détails à venir

Informations & Inscriptions au 06 64 26 10 48
Soirée proposée par le Foyer Rural du Bleymard.   .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48 

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English :

Come and join us on Saturday November 7th at the Salle des Fêtes in Le Bleymard from 7pm for the pig party hosted by Le Duo.
Details to come

Information & Registration: 06 64 26 10 48
Evening organized by the Foyer Rural du Bleymard.

L’événement SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere

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