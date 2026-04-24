SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez nombreux samedi 7 novembre à la salle des fêtes du Bleymard dès 19h pour la soirée cochon animée par Le Duo.

Détails à venir

Informations & Inscriptions au 06 64 26 10 48

Soirée proposée par le Foyer Rural du Bleymard.

Venez nombreux samedi 7 novembre à la salle des fêtes du Bleymard dès 19h pour la soirée cochon animée par Le Duo.

Détails à venir

Informations & Inscriptions au 06 64 26 10 48

Soirée proposée par le Foyer Rural du Bleymard. .

Salle des fêtes Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 26 10 48

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English :

Come and join us on Saturday November 7th at the Salle des Fêtes in Le Bleymard from 7pm for the pig party hosted by Le Duo.

Details to come

Information & Registration: 06 64 26 10 48

Evening organized by the Foyer Rural du Bleymard.

L’événement SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere