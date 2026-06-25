Soirée Cochon Miraval en musique Brasserie Le 80 Les Allues
jeudi 9 juillet 2026 · Brasserie Le 80 · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Soirée Cochon Miraval en musique
Brasserie Le 80 88 rue des Jeux Olympiques Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-20 00:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Amateur de bonne nourriture ? Découvrez notre fameux cochon à la broche cuit lentement toute la journée, le tout accompagné de musique et de délicieux vins. Une fusion entre ambiance conviviale et de terroir.
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Brasserie Le 80 88 rue des Jeux Olympiques Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 41 69 20 resa@brasseriele80.com
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English : Soirée Cochon Miraval
If you’re a lover of good food, discover our famous pig on a spit cooked slowly all day, accompanied by music and delicious wines. A fusion of conviviality and terroir.
L’événement Soirée Cochon Miraval en musique Les Allues a été mis à jour le 2026-06-25 par Méribel Tourisme
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