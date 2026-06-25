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AGENDA · Les Allues

Soirée Cochon Miraval en musique Brasserie Le 80 Les Allues

jeudi 9 juillet 2026 · Brasserie Le 80 · Les Allues

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Brasserie Le 80
Adresse
88 rue des Jeux Olympiques
Ville
73550 Les Allues
Département
Savoie
Tarif

Les Allues

Soirée Cochon Miraval en musique

Brasserie Le 80 88 rue des Jeux Olympiques Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-08-20 00:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Amateur de bonne nourriture ? Découvrez notre fameux cochon à la broche cuit lentement toute la journée, le tout accompagné de musique et de délicieux vins. Une fusion entre ambiance conviviale et de terroir.
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Brasserie Le 80 88 rue des Jeux Olympiques Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 41 69 20  resa@brasseriele80.com

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English : Soirée Cochon Miraval

If you’re a lover of good food, discover our famous pig on a spit cooked slowly all day, accompanied by music and delicious wines. A fusion of conviviality and terroir.

L’événement Soirée Cochon Miraval en musique Les Allues a été mis à jour le 2026-06-25 par Méribel Tourisme

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