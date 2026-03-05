SOIRÉE COCKTAILS ET VINS Montpellier

SOIRÉE COCKTAILS ET VINS

Vous avez toujours été curieux du métier de mixologue ? Le 30 mai 2026, glissez-vous, le temps d’une soirée, dans la peau d’un véritable mixologue… au cœur d’une cave moderne !

En équipe, relevez des défis créatifs et imaginez vos meilleurs cocktails à base des vins du Château de Flaugergues. Créez deux cocktails signatures à l’aide de tous les ingrédients en votre possessions, inventez leurs noms et présentez-les au jury pour tenter de remporter un lot.

La soirée débutera par une présentation de la cave et du domaine, accompagnée d’un verre d’accueil. Ensuite, place à l’animation cocktail durant laquelle l’esprit d’équipe et l’imagination vous seront primordiales.

Pour compléter l’expérience, des planches salées gourmandes et une douceurs sucrée viendront égailler vos dégustations.

Informations pratiques

Date Samedi 30 mai 2026

Horaire 19h30 22h00

Lieu Cave du Château Rue de la Mogère (parking sur place)

Prix 29 € personne

Organisation Atelier en équipe, assis autour d’une table .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

Have you always been curious about the profession of mixologist? On May 30, 2026, slip into the shoes of a real mixologist? in the heart of a modern winery!

