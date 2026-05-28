Brive-la-Gaillarde

Soirée Codenames Harry Potter (Briv’yolo)

Place Molière Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

On se retrouve au Briv’Yolo pour faire découvrir la dernière version du Codenames Retour à Poudlard.

Intégrez une des maisons de la célèbre saga et tenter de la faire gagner

A 19h. .

Place Molière Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine quentin@legobelin.fr

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English : Soirée Codenames Harry Potter (Briv’yolo)

L’événement Soirée Codenames Harry Potter (Briv’yolo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-26 par Brive Tourisme