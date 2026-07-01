Informations pratiques

Najac

Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Baltrashtrad

Roc du Pont Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre au concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !

De tendres et langoureuses mazurkas, une surprenante chapeloise, un cercle circassien de feu et d’autres chouettes danses, Baltrashtrad vous susurre, vous carbure, vous délure ses plus belles compos pour vous embarquer dans l’aventure d’un bal trad’actuel et c’est de bon augure. .

Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com

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English :

Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!

L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Baltrashtrad Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)