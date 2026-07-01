Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Le GG show Najac
mardi 28 juillet 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Le GG show
Roc du Pont Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Entrée libre au concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Concerts gratuits de l’été à l’Oberge du Païsserou !
Hip hop, pop, techno… des textes percutants et déjantés. Le tout enflammé par un saxophone et une loopstation. .
Roc du Pont Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 73 96 paisserou@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free summer concerts at the Oberge du Pa%EFsserou!
L’événement Soirée concert à l’Oberge du Païsserou Le GG show Najac a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Najac (Aveyron)
- 14 juillet à Najac Repas et feu d’artifice Najac 14 juillet 2026
- Concert au Camping des Etoiles Simalex Najac 16 juillet 2026
- Observations Astronomiques au Camping des Etoiles Najac 17 juillet 2026
- Festival d’Autan Rigoletto Najac 17 juillet 2026
- Festival d’Autan De Paris à Buenos Aires Partie 2 Najac 19 juillet 2026