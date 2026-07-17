Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Soirée concert-dégustation Wine & Music

9 route des Vins Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 21:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Musique, vins et gastronomie s’accordent au Domaine Meyer-Krumb pour une soirée conviviale dans le cadre de Vignobles en Scène.

Le Domaine Meyer-Krumb à Sigolsheim vous convie à une soirée unique dans le cadre de Vignobles en Scène une rencontre entre musique, vins du domaine et convivialité.

Au cœur de la cave familiale, laissez-vous porter par un ensemble de trompettes qui accompagnera cette soirée exceptionnelle. Les sonorités chaleureuses des cuivres résonneront dans ce cadre intimiste, pour une expérience mêlant découverte musicale et art de vivre alsacien.

Entre les morceaux, profitez d’une dégustation de cuvées emblématiques du domaine et découvrez toute la richesse du savoir-faire viticole de la famille Meyer-Krumb.

Pour prolonger ce moment gourmand, le food-truck Japanese Kitchen Sai sera présent pour proposer de délicates spécialités japonaises, une invitation au voyage qui s’accordera parfaitement avec les vins du domaine.

Un rendez-vous élégant et chaleureux, où la musique, le vin et les saveurs se rencontrent le temps d’une soirée hors du commun.

Soirée en intérieur, dans la cave du domaine. .

9 route des Vins Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 13 20 contact@meyer-krumb.com

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English :

Music, wine, and fine dining come together at Domaine Meyer-Krumb for a convivial evening as part of the Vignobles en Scène festival.

L’événement Soirée concert-dégustation Wine & Music Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg