AGENDA · Montsauche-les-Settons
Soirée concert Montsauche-les-Settons
vendredi 31 juillet 2026 · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Soirée concert
Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Soirée concert au restaurant le P’tit Grill au lac des Settons. A partir de 19h. .
Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63
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English : Soirée concert
L’événement Soirée concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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