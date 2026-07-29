Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Soirée concert

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Soirée concert au restaurant le P’tit Grill au lac des Settons. A partir de 19h. .

Restaurant P’tit Grill Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs