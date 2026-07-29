Tournoi de pétanque Le P’tit Grill Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Tournoi de pétanque

Le P’tit Grill Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Tournoi de pétanque au Restaurant le P’tit Grill au lac des Settons. A partir de 9H. Équipe en doublette. Place limitée.

Réservation et infos par téléphone. .

Le P’tit Grill Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs