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AGENDA · Montsauche-les-Settons

Tournoi de pétanque Le P’tit Grill Montsauche-les-Settons

dimanche 2 août 2026 · Le P'tit Grill · Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le P'tit Grill
Adresse
Lac des Settons
Ville
58230 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Tarif

Montsauche-les-Settons

Tournoi de pétanque

Le P’tit Grill Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 14:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Tournoi de pétanque au Restaurant le P’tit Grill au lac des Settons. A partir de 9H. Équipe en doublette. Place limitée.
Réservation et infos par téléphone.   .

Le P’tit Grill Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 16 39 63 

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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