Soiree concert O P’ti creux du jardin Bains les Bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Soiree concert O P’ti creux du jardin

Bains les Bains 25 la Rappe La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 18:30:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-11 2026-08-01 2026-08-22 2026-09-19

Concert ô jardin Profitez d’un moment convivial et musical.

Concert ouvert à tous, participation libre bienvenue. Réservation fortement conseillée pour les tables et les repas.

Buvette

Programme:

2 mai Bettman

Soirée CONCERT avec Bettman

Derrière son allure de working boy, Bettman vous embarque pour un voyage musical unique.

Entre blues, folk et rock alternatif, il revisite les classiques des années 20 à aujourd’hui, tout en y mêlant ses propres compositions, à la fois intimes et envoûtantes.

Son univers, à la fois rétro et dystopique, se décline entre son concert “Archives sonores”, son album “Journal de bord” et des ambiances instrumentales issues du spectacle “Prélude Bettman”.

Guitare, harmonica, clavier, voix…

Une ambiance chaleureuse, cosy et pleine d’authenticité vous attend.

30 mai 2026 AD LIBITUM

Un duo ne naît pas seulement de la rencontre de deux musiciens Il se construit dans les désaccords, se façonne dans les accords, traverse des dissonances pour trouver la consonance, apprivoise les bémols pour être au plus juste

Et au milieu de tout cela… il y a l’essentiel la musique

AD LIBITUM vous propose un voyage musical sensible et sincère, à travers des reprises françaises et internationales

En version acoustique intimiste ou accompagné de bandes sons basse-batterie, le duo revisite les morceaux avec une touche personnelle, entre émotion, énergie et complicité

27 juin: Rayziliance en live

Le duo Rayziliance viendra enchanter vos oreilles Ô P’tit Creux du Jardin le 27 juin

Au programme Reprises pop françaises et internationales, chansons d’hier et d’aujourd’hui…

dans une ambiance douce, intimiste et chaleureuse

Au creux du jardin Laissez-vous porter par Une voix qui ose… Une basse qui pose… Un duo tout en nuances,

où les sonorités se mêlent avec élégance, pour faire vibrer l’air vosgien à l’orée de l’été

11 juillet: De l’Or en Bulle

Une bulle de variété-pop et chansons pétillante de poésie, d’émotions et d’envie de croquer la vie à pleine dents

De L’Or en Bulle…

Est un groupe de variété-pop et chansons constitué de Laurent, musicien-compositeur qui accompagne Bulle autrice-interprète, et Phil, le bassiste. Ensemble, ils proposent leurs compositions pétillantes, dont la musique et les textes sensuels,tendres et enjoués rappellent parfois ceux de Berger, Goldman, ou Gainsbourg quand il s’agit de créations françaises…

Un brin plus rock, plus blues ou jazzy quand l’anglais vient frapper à la porte de paroles qui mélangent la langue de Baudelaire et celle de Shakespeare.

Ce trio passionné, généreux, espiègle et complice, propose leurs compositions à contre-courant mais ne s’empêche pas de faire des standards de variété française à la mode-De-L’Or-en Bulle .

1 août Les mots de tête

Les Mots de Tête ? Loin de vous donner la migraine, ce trio composé d’une raconteuse d’histoires -vécues ou non loufoques et pleines de calembours, d’une chanteuse à la voix de velours et d’un guitariste qui a plus de six cordes à son arc, vous donnera l’occasion de vous plonger dans un univers coloré où les mots s’en donnent à cœur joie. Jojo joue avec les verbes, triture les adjectifs, malaxe les phrases, pour en extraire la moelle essentielle celle du rire ou de l’émotion ! Entrecoupé de chansons françaises de tout bord (De Renaud à Nino Ferrer en passant par Lio et Gainsbourg) ce spectacle d’1h15 qui se produit dans les jardins alsaciens durant tout l’été, fera une halte du côté du Ptit creux du jardin …

Alors ? Prêts pour un spectacle où vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles ?

22 août The shallow

Derrière ce duo, deux artistes aux parcours impressionnants

Marie Bochelen, chanteuse lyrique et multi-instrumentiste révélée notamment dans The Voice, La France a un incroyable talent et N’oubliez pas les paroles, et Yoann Gros, auteur-compositeur et musicien complet issu de la scène rock, à la voix profonde et puissante.

Ensemble, ils créent une alchimie unique entre voix cristalline et baryton, portée par une richesse instrumentale rare

Leur univers musical est sans frontières entre pop, rock, folk, chanson française et touches de jazz ou cabaret, ils revisitent aussi bien des classiques que leurs propres compositions avec une énergie sincère et captivante

Un moment hors du temps, entre émotion, puissance et complicité sur scène

19 septembre Gu’yness

Préparez-vous à embarquer direction l’Irlande… sans quitter les Vosges !

Nous avons le plaisir d’accueillir GUY’NESS le 19 septembre pour une soirée placée sous le signe du rock irlandais et des sonorités celtiques !

Au programme une ambiance survoltée, des airs entraînants, de la bonne humeur et l’envie irrépressible de taper du pied jusqu’au bout de la nuit

Ça va être festif, vivant, animé… bref, une soirée comme on les aime !Tout public

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Bains les Bains 25 la Rappe La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 15 48 11 51

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English :

Concert ô jardin Enjoy a convivial and musical moment.

Concert open to all, free participation welcome. Reservations strongly recommended for tables and meals.

Refreshment bar

Program:

may 2 Bettman

Evening CONCERT with Bettman

Behind his working boy looks, Bettman takes you on a unique musical journey.

Blending blues, folk and alternative rock, he revisits classics from the 20s to the present day, while mixing in his own intimate, spellbinding compositions.

His universe, both retro and dystopian, is divided between his concert ?Archives sonores?, his album ?Journal de bord? and instrumental ambiences from the show ?Prélude Bettman?

Guitar, harmonica, keyboard, vocals?

A warm, cosy and authentic atmosphere awaits you.

may 30, 2026 AD LIBITUM

A duo isn’t just born from the meeting of two musicians. It’s built on disagreements, shaped by chords, crossing dissonances to find consonance, taming flats to get it just right

And in the middle of it all? there’s the essential: the music

AD LIBITUM takes you on a sensitive and sincere musical journey, through French and international covers

In intimate acoustic versions or accompanied by bass-drum soundtracks, the duo revisits the songs with a personal touch, combining emotion, energy and complicity

june 27: Rayziliance live

The Rayziliance duo will delight your ears at Ô P?tit Creux du Jardin on June 27

On the program: French and international pop covers, songs of yesterday and today?

in a soft, intimate and warm atmosphere

Au creux du jardin Let yourself be carried away by A daring voice? A bass that poses… A duo full of nuances,

where tones blend elegantly, to make the Vosges air vibrate as summer approaches

july 11: De l’Or en Bulle

A bubble of variety-pop and songs sparkling with poetry, emotion and the desire to live life to the full

De L’Or en Bulle…

De L’Or en Bulle is a variety-pop and chanson group made up of Laurent, the musician-composer who accompanies Bulle as singer-songwriter, and Phil, the bassist. Together, they propose their sparkling compositions, whose music and lyrics sensual, tender and playful sometimes recall those of Berger, Goldman or Gainsbourg when it comes to French creations…

A touch more rock, blues or jazzy when English comes knocking at the door of lyrics that mix the language of Baudelaire and Shakespeare.

This passionate, generous, mischievous and complicit trio offer their compositions against the grain , but don’t shy away from French variety standards à la mode-De-L’Or-en Bulle .

august 1: Les Mots de Tête

Les Mots de Tête? Far from giving you a headache, this trio featuring a zany, puns-filled storyteller real or not a singer with a velvety voice and a guitarist with more than six strings to his bow, will plunge you into a colorful universe where words have a field day. Jojo plays with verbs, triturates adjectives and kneads sentences to extract the essential marrow: that of laughter or emotion! Interspersed with French songs of all stripes (from Renaud to Nino Ferrer, Lio and Gainsbourg), this 1h15 show, which plays in Alsatian gardens throughout the summer, will make a stop at the Ptit creux du jardin …

Are you ready? Are you ready for a show your eyes won’t believe?

august 22: The shallow

Behind this duo are two artists with impressive backgrounds:

Marie Bochelen, a lyric singer and multi-instrumentalist who made her name on The Voice, La France a un incroyable talent and N?oubliez pas les paroles, and Yoann Gros, a songwriter and all-round musician from the rock scene, with a deep, powerful voice.

Together, they create a unique alchemy between crystalline voice and baritone, supported by a rare wealth of instrumental talent

Their musical universe knows no boundaries: between pop, rock, folk, French chanson and touches of jazz or cabaret, they revisit classics as well as their own compositions with a sincere and captivating energy

A timeless moment of emotion, power and complicity on stage

september 19: Gu’yness

Get ready to set sail for Ireland? without leaving the Vosges!

We’re delighted to welcome GUY?NESS on September 19 for an evening of Irish rock and Celtic sounds!

On the program: a supercharged atmosphere, catchy tunes, good humor and the irrepressible desire to stomp your feet until the end of the night!

It’s going to be festive, lively, animated? in short, an evening just the way we like it!

L’événement Soiree concert O P’ti creux du jardin La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION