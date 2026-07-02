Soirée Concert & Repas Le Condor Route de Sonailler Arles

Informations pratiques

Arles

Soirée Concert & Repas Le Condor

Vendredi 14 août 2026 à partir de 19h30. Route de Sonailler Espace Toros Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Condor vous donne rendez-vous à Arles pour une soirée festive mêlant concert et repas dans une ambiance chaleureuse. Un moment de convivialité à partager en famille ou entre amis.

Plongez dans l’univers musical du Condor lors d’une soirée exceptionnelle organisée à l’Espace Toros Gimeaux à Arles.

À partir de 19h30, profitez d’un moment convivial autour d’un repas, suivi d’un concert dans une ambiance festive célébrant la Provence et ses traditions.

Que vous soyez amateur de musique ou simplement à la recherche d’une belle soirée estivale, cet événement promet un moment de partage et de bonne humeur. .

Route de Sonailler Espace Toros Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 22 37 31 contact@le-condor.fr

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English :

Le Condor invites you to Arles for a festive evening combining a concert and dinner in a warm and welcoming atmosphere. A fun time to share with family or friends.

L’événement Soirée Concert & Repas Le Condor Arles a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme d’Arles