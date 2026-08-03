Soirée contes aux jardins Saumur
jeudi 20 août 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Soirée contes aux jardins
Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Entre sagesse ancienne et humour mordant, ces contes pour les plus grands vous emmènent là où la nature se fait complice… ou traître.
À déguster avec… ou sans modération, comme un fruit défendu.
Ce soir, sous les étoiles et entre les branches, les histoires s’épanouissent comme des fleurs nocturnes… mais attention, certaines piquent, d’autres enivrent.
Plongez dans un jardin où les pétales cachent des venins, où les arbres murmurent des leçons oubliées, et où les légumes du potager révèlent des vérités aussi amères que savoureuses.
Interprété par Sabine Richard, conteuse professionnelle.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 20 août 2026 de 19h à 20h30.
Arrivée conseillée dès 18h pour découvrir les jardins et les 14 espaces thématiques. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@troglonature.com
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English :
Blending ancient wisdom with biting humor, these tales for older readers take you to a place where nature becomes an ally… or a traitor.
To be savored… with or without moderation, like forbidden fruit.
L’événement Soirée contes aux jardins Saumur a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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