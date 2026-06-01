Soirée contes : Classiques ? …pas tant que ça !, Maison du Ronceray, Rennes

Soirée contes : Classiques ? …pas tant que ça ! Samedi 20 juin, 20h00 Maison du Ronceray Ille-et-Vilaine

Tarif plein 6€, tarif réduit 3€, gratuit pour les enfants de – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00

Les conteurs des « Mondes du milieu » vous proposent de redécouvrir les contes classiques le samedi 20 juin à 20h, à la Maison du Ronceray.

Retrouvez le grand méchant loup, les génies et la Faucheuse dans des versions inattendues, drôles et captivantes.

Un spectacle conté accompagné au piano.

Pour tout public à partir de 6 ans.

Les Tisseurs de contes

Depuis plus de 30 ans à Rennes, les Tisseurs de contes font vivre le conte comme un art de la parole, sensible et actuel. Ils proposent chaque année à partir de septembre plusieurs ateliers – dont le groupe des Mondes du milieu fait partie – pour découvrir ou approfondir l’art de raconter. Que l’on débute ou que l’on ait déjà l’habitude de conter, chacun peut y trouver sa place.

Maison du Ronceray 110 Rue de la Poterie Rennes 35571 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Des contes classiques revisités par les Tisseurs de contes, accompagnés au piano, pour un public à partir de 6 ans. Contes Histoires

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