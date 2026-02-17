SOIRÉE CONTES Théâtre de Verdure Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE CONTES Théâtre de Verdure Mont Lozère et Goulet jeudi 16 juillet 2026.
SOIRÉE CONTES
Théâtre de Verdure Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Contes d’ici et d’ailleurs … contes toujours.
L’Association ALLÔ BAGNOLS vous invite!
Si vous souhaitez vivre un instant d’évasion, venez assister à cette soirée contes.
Théâtre de Verdure Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com
English :
Tales from here and there … tales always.
The ALLÔ BAGNOLS Association invites you!
If you’d like to experience a moment of escapism, come and join us for an evening of storytelling.
Free admission
L’événement SOIRÉE CONTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-17 par 48-OT Mont Lozere