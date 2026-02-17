SOIRÉE CONTES Théâtre de Verdure Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE CONTES

Théâtre de Verdure Bagnols-les-Bains

Participation libre

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

2026-07-16

Contes d’ici et d’ailleurs … contes toujours.

L’Association ALLÔ BAGNOLS vous invite!

Si vous souhaitez vivre un instant d’évasion, venez assister à cette soirée contes.

Participation libre

Théâtre de Verdure Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 emmeffe1328@gmail.com

English :

Tales from here and there … tales always.

The ALLÔ BAGNOLS Association invites you!

If you’d like to experience a moment of escapism, come and join us for an evening of storytelling.

Free admission

