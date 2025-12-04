Soirée contes nature

Allée du Maquis Cesario Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

2026-07-16

Une balade contée dans les prairies, où la magie des contes se mêle aux bruissements du soir. Venez vous immerger dans l’univers des légendes et des récits merveilleux.

Prévoir pantalon, chaussures fermées, pique-nique, lampe frontale, plaid. Les chiens ne sont pas acceptés.

RDV à l'entrée des prairies du Roy, côté Loches. 5€.

Allée du Maquis Cesario Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

A storytelling stroll through the meadows, where the magic of fairy tales mingles with the rustle of evening air. Come and immerse yourself in the world of legends and wonderful tales.

Bring pants, closed shoes, picnic, headlamp and plaid.

Meet at the entrance to the Prairies du Roy, on the Loches

L’événement Soirée contes nature Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37