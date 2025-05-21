Soirée côtelettes Rue de Pupillin Arbois

Arbois

Soirée côtelettes

Rue de Pupillin Place de l’Orme Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Soirée côtelettes à Faramand organisée par l’association Les Amis de Faramand , quartier St-Jean .

Rue de Pupillin Place de l’Orme Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 66 82 12 lesamisdefaramand@orange.fr

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English : Soirée côtelettes

L’événement Soirée côtelettes Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA