Soirée côtelettes Rue de Pupillin Arbois
Soirée côtelettes Rue de Pupillin Arbois samedi 25 juillet 2026.
Arbois
Soirée côtelettes
Rue de Pupillin Place de l’Orme Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée côtelettes à Faramand organisée par l’association Les Amis de Faramand , quartier St-Jean .
Rue de Pupillin Place de l’Orme Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 66 82 12 lesamisdefaramand@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée côtelettes
L’événement Soirée côtelettes Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- Marché d’Arbois Arbois 15 mai 2026
- Dégustation dans les vignes 90 ans AOC Arbois 15 mai 2026
- Visite de l’atelier d’un tourneur sur bois Au Détour du Bois Arbois 15 mai 2026
- Les secrets de la biodynamie 90 ans AOC Arbois 15 mai 2026
- Oenovélo Arbois 17 mai 2026