Soirée country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Soirée country
Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Aurec country vous propose une soirée country en rose et noir.
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Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 40 65 24
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English :
Aurec Country invites you to a country-themed evening in pink and black.
L’événement Soirée country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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