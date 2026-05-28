Soirée country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Soirée country

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Aurec country vous propose une soirée country en rose et noir.

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Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 40 65 24

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English :

Aurec Country invites you to a country-themed evening in pink and black.

L’événement Soirée country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène