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AGENDA · Aurec-sur-Loire

Soirée country Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes · Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
11 rue de l'Industrie
Ville
43110 Aurec-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif
7 7 7

Aurec-sur-Loire

Soirée country

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Aurec country vous propose une soirée country en rose et noir.
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Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 40 65 24 

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English :

Aurec Country invites you to a country-themed evening in pink and black.

L’événement Soirée country Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Loire Semène

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