Soirée culture comorienne Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Soirée culture comorienne

Dimanche 5 juillet 2026 de 18h à 23h. Parc Bougainville 50 bd Briançon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Comores à l’honneur pour une soirée de fête et de partage au Parc Bougainville.

Après avoir célébré son cinquantenaire historique, l’aventure continue !



Le Parc Bougainville se pare à nouveau des couleurs des Comores pour célébrer cette 51ᵉ année d’indépendance.



La Mairie des 2ᵉ et 3ᵉ arrondissements permet ainsi à la diaspora comorienne et à ses amis de célébrer la culture des Comores, ce pays insulaire situé au sud du continent africain.



Plus qu’une commémoration, cet événement est une invitation à découvrir la richesse des traditions de ce pays. Un moment festif placé sous le signe de l’unité et du partage culturel.



Au programme des performances d’artistes d’origine comorienne et des dégustations de spécialités culinaires.



Plus d’informations sur la programmation voir mairie-marseille2-3.com ou les réseaux sociaux @marseille2_3



Venez nombreuses et nombreux ! .

Parc Bougainville 50 bd Briançon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

The Comoros will be in the spotlight for an evening of celebration and togetherness at Bougainville Park.

L’événement Soirée culture comorienne Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille