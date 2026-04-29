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Soirée Culturelle Maison de quartier des Dervallières Nantes

Soirée Culturelle Maison de quartier des Dervallières Nantes

Soirée Culturelle Maison de quartier des Dervallières Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison de quartier des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit Entrée Gratuite 0 €Contacts06 52 62 81 0806 42 86 70 0107 51 61 02 40

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 19:00 – 21:00
Gratuit : oui Gratuit Entrée Gratuite 0 €Contacts06 52 62 81 0806 42 86 70 0107 51 61 02 40 Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

L’association COLIBRI 224, organise une soirée Culturelle réunissant des aristes guinéens et nantais autour d’activités comme la comédie, le slam et le conte. L’objectif c’est de permettre aux Nantais en général et aux habitants des Dervallieres en particulier de passer une soirée dans la bonne humeur. L’entrée est gratuite !

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
0652628108


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