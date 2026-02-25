Soirée dansante Salle des Fêtes Ainay-le-Château

Soirée dansante

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Pour les moins de 12 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association Ainay Gym et danse organise une soirée dansante le samedi 28 mars 2026 à partir de 19h30, à la salle des fêtes d’Ainay le Château.

Soirée animée par le Strum Cover Band et par une tombola avec un jambon à gagner

Menu complet à 25€.

.

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 90 32 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ainay Gym et danse association is organizing a dance party on Saturday, March 28, 2026, starting at 7:30pm at the Ainay le Château village hall.

Entertainment by the Strum Cover Band and a tombola with a ham to be won

Full menu at 25?

L’événement Soirée dansante Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-02-23 par Montluçon Tourisme