Soirée dansante Salle des Fêtes Ainay-le-Château

L’association Ainay Gym et danse organise une soirée dansante le samedi 28 mars 2026 à partir de 19h30, à la salle des fêtes d’Ainay le Château.
Soirée animée par le Strum Cover Band et par une tombola avec un jambon à gagner
Menu complet à 25€.
Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 90 32 85
English :
The Ainay Gym et danse association is organizing a dance party on Saturday, March 28, 2026, starting at 7:30pm at the Ainay le Château village hall.
Entertainment by the Strum Cover Band and a tombola with a ham to be won
Full menu at 25?
