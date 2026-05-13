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Soirée dansante la boum 2 ! Saint-Maixent-l’École

Soirée dansante la boum 2 ! Saint-Maixent-l’École

Soirée dansante la boum 2 ! Saint-Maixent-l’École samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue Rabelais

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Soirée dansante la boum 2 !

Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La Boum des vacances avec un DJ.
Restauration sur place.   .

Rue Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   le6trou@gmail.com

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English : Soirée dansante la boum 2 !

L’événement Soirée dansante la boum 2 ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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