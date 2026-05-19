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Soirée dansante Liginiac

Soirée dansante Liginiac samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Liginiac

Soirée dansante

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le comité des fêtes organise une soirée dansante   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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