Soirée dansante moules-frites Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
Soirée dansante moules-frites Place du Champ de Foire Rémalard en Perche samedi 21 novembre 2026.
Rémalard en Perche
Soirée dansante moules-frites
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
À l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard, organisée par le comité des fêtes de Dorceau. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 13 32 10 09
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English : Soirée dansante moules-frites
L’événement Soirée dansante moules-frites Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CdC Coeur du Perche
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