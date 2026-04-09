Soirée dansante moules-frites Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Soirée dansante moules-frites

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

À l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard, organisée par le comité des fêtes de Dorceau. .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 13 32 10 09

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English : Soirée dansante moules-frites

L’événement Soirée dansante moules-frites Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT CdC Coeur du Perche