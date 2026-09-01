Soirée dansante Rock et West-Coast-Swing La Minute Blonde Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Soirée dansante Rock et West-Coast-Swing

La Minute Blonde 70 Boulevard de Thouars Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée dansante Rock, West-Coast-Swing et Lindy avec entrée libre (hors consommations sur place), organisée par Bocadanse (Cours de danse de couple) à La Minute Blonde . .

La Minute Blonde 70 Boulevard de Thouars Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 39 30 contact@bocadanse.fr

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English : Soirée dansante Rock et West-Coast-Swing

L’événement Soirée dansante Rock et West-Coast-Swing Bressuire a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais