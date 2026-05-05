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Spectacle Teddy De Almeida Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Teddy De Almeida Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Teddy De Almeida Espace Bocapole Bressuire vendredi 11 septembre 2026.

Lieu : Espace Bocapole

Adresse : Bocapole

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 11 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Bressuire

Spectacle Teddy De Almeida

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Teddy De Almeida -KODA
Le Vendredi 11 Septembre 2026, rejoignez-moi pour un spectacle vibrant, dynamique, plein d’énergie et d’émotions. C’est déjà mon quatrième grand spectacle à Bocapole, c’est la preuve qu’il faut croire en ses rêves, ne jamais lâcher, et toujours aller au bout de ses projets. On continue, et on le fait ensemble !
Réservation dans les lieux de vente habituels.   .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Teddy De Almeida

L’événement Spectacle Teddy De Almeida Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais

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