Spectacle Teddy De Almeida Espace Bocapole Bressuire
Spectacle Teddy De Almeida Espace Bocapole Bressuire vendredi 11 septembre 2026.
Bressuire
Spectacle Teddy De Almeida
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Teddy De Almeida -KODA
Le Vendredi 11 Septembre 2026, rejoignez-moi pour un spectacle vibrant, dynamique, plein d’énergie et d’émotions. C’est déjà mon quatrième grand spectacle à Bocapole, c’est la preuve qu’il faut croire en ses rêves, ne jamais lâcher, et toujours aller au bout de ses projets. On continue, et on le fait ensemble !
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
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English : Spectacle Teddy De Almeida
L’événement Spectacle Teddy De Almeida Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais
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