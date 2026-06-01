Voutezac

Soirée dansante

Salle des Rosiers Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’A.P.E.V. se lance un nouveau défi et souhaite organiser LA FÊTE DE LA MUSIQUE !

Pour cette occasion, présence d’une buvette, 2 foods trucks et soirée Karaoké et dansante animée par Tout’la musique à danser ! .

Salle des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apevoutezac19130@gmail.com

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Voutezac a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme