Soirée dansante Voutezac
Soirée dansante Voutezac samedi 20 juin 2026.
Voutezac
Soirée dansante
Salle des Rosiers Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’A.P.E.V. se lance un nouveau défi et souhaite organiser LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
Pour cette occasion, présence d’une buvette, 2 foods trucks et soirée Karaoké et dansante animée par Tout’la musique à danser ! .
Salle des Rosiers Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apevoutezac19130@gmail.com
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Voutezac a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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