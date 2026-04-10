Soirée de clôture à la guinguette du bout de l’Île Mix d’Amédée Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Soirée de clôture à la guinguette du bout de l’Île Mix d’Amédée

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Terminez la saison estivale à la Guinguette avec un set musical varié et éclectique orchestré par Amédée.

Pour cette dernière soirée, Amédée prend les platines avec un mix éclectique qui saura séduire tous les publics. L’ambiance naviguera entre les rythmes de la musique électronique, les mélodies klezmer, le trip hop ou encore la variété. C’est le rendez-vous idéal pour se rassembler une dernière fois cette année et profiter d’une ambiance chaleureuse.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

End the summer season at La Guinguette with a varied and eclectic musical set orchestrated by Amédée.

L’événement Soirée de clôture à la guinguette du bout de l’Île Mix d’Amédée Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges