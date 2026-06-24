Soirée de clôture de la Fashion Week avec Paul Delrez (feat. Justine Audoin) Chez Clo’ Paris mercredi 24 juin 2026.

Chef au parcours atypique, Paul Delrez s’est fait connaître du grand public grâce à sa participation à Top Chef avant de devenir l’une des figures les plus suivies de la scène culinaire. Ancien restaurateur à Bruxelles, il développe aujourd’hui une cuisine généreuse, instinctive qui mêle technique et créativité.

Justine Audoin, cheffe de Chez Clo, incarne une nouvelle génération de cuisinières parisiennes. Passée par plusieurs maisons reconnues, elle défend une approche à la fois exigeante et décontractée, où le partage est au cœur de l’expérience.

Pour cette double-soirée, le menu est dingue : des assiettes à partager, des cocktails frais, des DJ sets exclusivement sur vinyle et une ambiance qui gagnera en intensité au fil de la soirée jusqu’à 2 h du matin.

Soirée de clôture de la Fashion Week avec Paul Delrez (feat. Justine Audoin) ; Crédits : Presse

Deux nuits pour prolonger l’effervescence de la Fashion Week, avec de la bonne cuisine, de la bonne musique et la promesse de belles rencontres !

Pour célébrer la clôture de la Paris Fashion Week de juin, Paul Delrez rejoint Justine Audoin chez Clo les 24 et 25 juin pour deux soirées exclusives où gastronomie, musique et convivialité se rencontrent.

Du mercredi 24 juin 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Chez Clo’ 62 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.instagram.com/delrezpaulchef/?hl=fr



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