Soirée de clôture de l’exposition Marine Le Breton, cartes marines Musée du Papier Angoulême
mardi 22 décembre 2026 · Musée du Papier · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Soirée de clôture de l’exposition Marine Le Breton, cartes marines
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 19:00:00
fin : 2026-12-22 22:00:00
Date(s) :
2026-12-22
Avec la compagnie de l’artiste pour expliquer ses œuvres, venez aussi assister à la projection d’un film réalisé par le Ministère des Armées en l’honneur des 400 ans de la Marine. Ce film vous plongera dans le quotidien des marins sur tous les océans.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 museepapier@mairie-angouleme.fr
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English :
Join the artist as he explains his works, and come see a film produced by the Ministry of the Armed Forces in honor of the Navy’s 400th anniversary. This film will immerse you in the daily lives of sailors across all the oceans.
L’événement Soirée de clôture de l’exposition Marine Le Breton, cartes marines Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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