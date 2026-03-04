SOIREE DE DECOUVERTE DE L’ASTRONOMIE, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

SOIREE DE DECOUVERTE DE L’ASTRONOMIE Vendredi 20 mars, 18h45 Saint-Pierre Martinique Martinique

Gratuit

Début : 2026-03-20T23:45:00+01:00 – 2026-03-21T02:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T23:45:00+01:00 – 2026-03-21T02:00:00+01:00

Observation du ciel à l’oeil nu et aux instruments.

Actualité astronomique et spatiale.

Description du ciel : Planètes, constellations visibles durant le mois.

Exposé – Vidéo sur le thème : Le Soleil.

Venez participer à notre soirée de découverte de l’astronomie au Centre de Découverte des Sciences de la Terre, à Saint-Pierre. Durée : 2h