Soirée de fin de l’exposition Chercheurs de Dinos Rue Corneille Angoulême jeudi 17 décembre 2026.

Angoulême

Soirée de fin de l’exposition Chercheurs de Dinos

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 19:00:00

fin : 2026-12-17 22:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Rendez-vous pour la grande soirée de clôture de l’exposition Chercheurs de Dinos ! Entre amis ou en famille, glissez-vous dans la peau d’un paléontologue à travers des défis ludiques, des échanges avec des spécialistes et des surprises.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Join us for the grand closing night of the “Dinosaur Hunters” exhibition! Whether with friends or family, step into the shoes of a paleontologist through fun challenges, discussions with experts, and surprises.

L’événement Soirée de fin de l’exposition Chercheurs de Dinos Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême