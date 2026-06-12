SOIRÉE DE LA MER Laurens vendredi 26 juin 2026.

Laurens

SOIRÉE DE LA MER

D909 Laurens Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée Festive Quand les Vignerons des Crus Faugères-Mas Olivier rencontrent la Mer !

Au programme

Tapas de la Mer

Assiette Coquillages et Crustacés De chez Didier Touren, producteur de coquillages à Mèze.

Seiche à la Rouille 15€ l’assiette (sur réservation)

.

D909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 contact@loustaldeschiste.pro

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive Evening When the Crus Faugères-Mas Olivier winemakers meet the sea!

On the program:

Tapas de la Mer

Assiette Coquillages et Crustacés: From Didier Touren, shellfish producer in Mèze.

Cuttlefish à la Rouille: 15? per plate (on reservation)

L’événement SOIRÉE DE LA MER Laurens a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT AVANT-MONTS