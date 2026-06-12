SOIRÉE DE LA MER Laurens
SOIRÉE DE LA MER Laurens vendredi 26 juin 2026.
Laurens
SOIRÉE DE LA MER
D909 Laurens Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirée Festive Quand les Vignerons des Crus Faugères-Mas Olivier rencontrent la Mer !
Au programme
Tapas de la Mer
Assiette Coquillages et Crustacés De chez Didier Touren, producteur de coquillages à Mèze.
Seiche à la Rouille 15€ l’assiette (sur réservation)
.
D909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58 contact@loustaldeschiste.pro
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English :
Festive Evening When the Crus Faugères-Mas Olivier winemakers meet the sea!
On the program:
Tapas de la Mer
Assiette Coquillages et Crustacés: From Didier Touren, shellfish producer in Mèze.
Cuttlefish à la Rouille: 15? per plate (on reservation)
L’événement SOIRÉE DE LA MER Laurens a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT AVANT-MONTS
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