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SOIRÉE DE LA MER Laurens

SOIRÉE DE LA MER Laurens vendredi 26 juin 2026.

Adresse : D909

Ville : 34480 Laurens

Département : Hérault

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 15 15

Laurens

SOIRÉE DE LA MER

D909 Laurens Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Soirée Festive Quand les Vignerons des Crus Faugères-Mas Olivier rencontrent la Mer !

Au programme

Tapas de la Mer

Assiette Coquillages et Crustacés De chez Didier Touren, producteur de coquillages à Mèze.

Seiche à la Rouille 15€ l’assiette (sur réservation)
  .

D909 Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 25 58  contact@loustaldeschiste.pro

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English :

Festive Evening When the Crus Faugères-Mas Olivier winemakers meet the sea!

On the program:

Tapas de la Mer

Assiette Coquillages et Crustacés: From Didier Touren, shellfish producer in Mèze.

Cuttlefish à la Rouille: 15? per plate (on reservation)

L’événement SOIRÉE DE LA MER Laurens a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT AVANT-MONTS

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