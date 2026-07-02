Soirée de lancement « Arles, Bicentenaire de la photographie », Théâtre Antique, Arles

Informations pratiques

Soirée de lancement « Arles, Bicentenaire de la photographie » Vendredi 18 septembre, 20h00 Théâtre Antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Inauguration de

• l’exposition « Arles in situ, parcours photographique », et de

• la page web « Arles, bicentenaire de la photographie : patrimoine et territoire » sur arles.fr, avec 200 photographies d’Arles, de 1846 à nos jours.

Suivie d’une soirée de projection (portraits d’Arlésiens et autres surprises).

Contact : bicentenaire.photographie@ville-arles.fr

Site internet : https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie

Théâtre Antique 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:bicentenaire.photographie@ville-arles.fr »}, {« link »: « https://arles.fr/decouvrir/les-evenements//bicentenairedelaphotographie »}]

Inauguration

Amphithéâtre d’Arles entre 1845 et 1856 © Achille Gautier-Descottes – Fonds de la Ville d’Arles