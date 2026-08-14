Soirée de lancement de Décor #6 – Terminal Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Après Vulgaire, Trans, Contrefeu et Nuances, Décor #6 – Terminal interroge, à travers les contributions d’artistes, de designers et de penseur·ses, la place du numérique dans nos existences, au-delà de sa seule dimension technologique.

Pensée comme un espace de réflexion sur les transformations du monde contemporain, la revue Décor explore les arts décoratifs au sens large : des manières de vivre, d’habiter et de percevoir le monde.

Ce nouveau numéro appréhende le numérique comme un fait total – culturel, politique, économique, social, juridique et esthétique – et examine les infrastructures, les usages et les imaginaires qui façonnent aujourd’hui nos milieux de vie.

Au programme : présentation par l’équipe éditoriale et graphique du numéro 6 de la revue Décor, activations visuelles et sonores issues de ses contenus dans les espaces de Lafayette Anticipations, séance de signatures et cocktail, en présence des équipes éditoriales et des contributeur·ices de Décor.

La revue sera en vente en avant-première à la librairie de Lafayette Anticipation le soir du lancement, puis disponible sur le site des Éditions Dilecta et en librairie.

288 pages – Prix public : 25 euros

Décor est conçue et produite par l’École des Arts Décoratifs – PSL et publiée en coédition avec les Éditions Dilecta.

Directeur de la publication : Emmanuel Tibloux, directeur de l’École des Arts Décoratifs – PSL.

Comité éditorial : Olivier Bienz, Elsa Boyer, Martin De Bie, Defne Elver, Marius Gauge, Luz Palacios-Aufrere-De-La-Preugne et Lola Sahli.

Design graphique :Sarah Garcin et Julie Blanc, avec la contribution de Sami Jemli.

À l’occasion de l’exposition Vie des Formes, présentée par Afalula et Lafayette Anticipations, l’École des Arts Décoratifs – PSL lance le sixième numéro de sa revue Décor.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 17h30 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T20:30:00+02:00

fin : 2026-09-11T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T17:30:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue de Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/soiree-de-lancement-de-decor-6-terminal



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