Soirée de lancement de la saison du Théâtre du Nord, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Soirée de lancement de la saison du Théâtre du Nord Vendredi 25 septembre, 19h00 Théâtre du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:45:00+02:00

Au programme de cette soirée, une présentation des spectacles par l’équipe de programmation, des performances d’artistes, des extraits de spectacles. La soirée se terminera en musique avec un DJ set sur scène, l’occasion d’échanger autour d’un verre offert.

Pour cet événement, la billetterie restera ouverte durant la soirée et l’équipe sera disponible pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix de spectacles.

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/ »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Une présentation des spectacles, des performances d’artistes, des extraits de spectacles. La soirée se terminera en musique avec un DJ set sur scène, l’occasion d’échanger autour d’un verre offert.

Frédéric Iovino