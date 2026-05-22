Soirée de lancement – psitt! La Péniche Antipode Paris

psitt! est un média culturel et musical indépendant, dédié aux scènes rap et pop. Présent principalement sur Instagram, il propose des chroniques accessibles et engagées : reviews d’albums, décryptages de clips et sujets pop culture, pour mettre en lumière les artistes, les tendances et les classiques de la musique.

Afin de célébrer son lancement, nous organisons une soirée le 16 juin à la péniche Antipode avec des concerts de trois artistes émergent·es : WEENN, Sinyo’ et Lauzie.

Le média psitt! vous invite à sa soirée de lancement !

Le mardi 16 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

La billetterie est disponible juste ici et des places seront en vente le jour-J à la péniche Antipode pour les retardataires !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T20:00:00+02:00_2026-06-16T23:00:00+02:00

La Péniche Antipode 55 Quai de la Seine 75019 Paris

https://www.helloasso.com/associations/psitt/evenements/soiree-de-lancement-psitt



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