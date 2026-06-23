UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée de lancement rétro Lapalisse

Soirée de lancement rétro Lapalisse jeudi 8 octobre 2026.

Adresse
salle de la grenette lapalisse
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lapalisse

Soirée de lancement rétro

salle de la grenette lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

  .

salle de la grenette lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée de lancement rétro Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)