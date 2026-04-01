Soirée de l’autisme Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Soirée de l’autisme

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pourquoi organiser une Soirée de l’Autisme ?

L’autisme est encore peu parlé dans l’espace public, politique et culturel sur notre territoire de Dordogne.

Peu d’associations existent pour s’en saisir, peu de professionnels pour en parler.

Nous, personnes autistes, vous invitons à venir nous rencontrer et échanger le samedi 25 avril.

Cette soirée sera pour vous l’opportunité de découvrir et d’acquérir notre deuxième livre Le parcours de diagnostic d’autisme, 12 personnes concernées témoignent. Déjà de nombreux retours positifs.

Ensuite, l’artiste Sneige K. présentera son seule-en-scène Femme, française, normale ? qui interroge la norme sur plusieurs aspects de son quotidien, y compris sur celui des élèves scolarisés qui ont des troubles du neuro-développement, mais pas que.

Et surtout, place aux échanges !

Aidez-nous à faire de cette première soirée de l’autisme une réussite, venez ! .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 32 09 gem.perigueux@fondationdelisle.fr

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English : Soirée de l’autisme

L’événement Soirée de l’autisme Périgueux a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Communal de Périgueux